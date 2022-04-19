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Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti sağlayan karar Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Türkiye’den Polonya’ya vize muafiyeti sağlayan karar Resmi Gazete’de

Polonya'ya Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde vize muafiyeti sağlayan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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