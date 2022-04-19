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Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı! Valilik açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Hakkari’de 15 günlük yasaklama kararı! Valilik açıkladı

Son dakika haberine göre: Hakkari'de gösteri yürüyüşleri, miting, oturma eylemleri ve basın açıklamaları gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

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