Türk vatandaşları vizesiz girebilecek! Büyükelçilik resmen duyurdu

GİRİŞ VİZESİNDEN MUAF

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya makamlarınca, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımızın Libya'ya giriş vizesinden muaf tutulmasına ve ülkemiz iş insanlarına bir (1) yıllık müteaddit giriş vizesi ita edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.