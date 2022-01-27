Türk vatandaşları vizesiz girebilecek! Büyükelçilik resmen duyurdu
Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşların Libya'ya girişlerinde vizelerin kaldırıldığı duyuruldu.
GİRİŞ VİZESİNDEN MUAF
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya makamlarınca, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımızın Libya'ya giriş vizesinden muaf tutulmasına ve ülkemiz iş insanlarına bir (1) yıllık müteaddit giriş vizesi ita edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada Libya'ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği veya Misrata Başkonsolosluğundan bilgi almalarının faydalı olacağı da hatırlatıldı.
Hizmet pasaportu, devlet memurlarına verilen yeşil pasaport ve diplomatik pasaport hamilleri Libya'ya vizesiz seyahat edebiliyor.
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