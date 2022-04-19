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Son dakika: Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde kanser tedavisi gören Halime Özdemir ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Özdemir’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu

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