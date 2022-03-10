Son dakika: İngiltere’den Ukraynalılara vize kolaylığı

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesine sığınmak isteyen Ukraynalıların vize sürecine ilişkin güncellemeleri paylaştı.

Sürecin daha hızlı ve basit hale getirilmesi için bazı değişiklikler yaptıklarını belirten Patel, konuşmasında şunları kaydetti:

"15 Mart Salı gününden itibaren pasaport sahibi Ukraynalıların, İngiltere'ye gelmeden önce biyometrik bilgilerini vermek için vize başvuru merkezine gitmelerine gerek kalmayacaklarını duyuruyorum. Bunun yerine, başvuruları değerlendirildikten ve uygun kontroller tamamlandıktan sonra, programa uygun olduklarına ve İngiltere'ye gelebileceklerine dair doğrudan bir bildirim alacaklar. Kısacası, pasaportlu Ukraynalılar, nerede olurlarsa olsunlar, tamamen çevrim içi olarak buraya gelmek için izin alabilecekler ve İngiltere'de bir kez biyometriklerini verebilecekler."