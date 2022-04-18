CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitingindeki masrafları belediye ödedi! Yediler içtiler Mersinliye ödettiler!







Belediye 352 bin 230 liralık doğrudan temin yoluyla miting için temsil ağırlama, organizasyon hizmet alımı yapmış Yani bu para belediye kasasından çıktı. Ayrıca mitingle ilgili de basında tanıtım ve haber yapılmasıyla için 125 bin 670 lira gibi harcama görülüyor. Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de kamyoncularla buluşmasında 76 bin 995 lira gider, çeşitli hediyeler için DE 139 bin 830 lira gibi harcama yine belediye kasasından yapılmış. Bu toplantı için il dışından gelen konukların misafir edilmesiyle ilgili de 318 bin 600 lira gibi meblağ harcanmış" dedi.