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İstanbul trafiğinde okul ve yağmur yoğunluğu

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Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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İstanbul trafiğinde okul ve yağmur yoğunluğu

İstanbul'da eğitimde ikinci ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 53'e yükseldi.

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