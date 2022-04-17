Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu (17 Nisan 2022 vaka ve vefat sayıları)
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı son 24 saate ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de 17 Nisan 2022 Pazar günü vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu "covid19.saaglik.gov.tr" sitesinden açıkladı.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 952 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 333 bin 131 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
16 NİSAN
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