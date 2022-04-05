İsrail’den skandal uygulama! 12-40 yaş aradı Filistinli erkeklere Mescid-i Aksa’da cuma namazı yasağı

BÖLGEDE RAMAZAN AYIYLA GERİLİMİN TIRMANMASI ENDİŞESİ

İsrail, ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artmasından endişe ediyor.

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart'ta art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.

İsrail askerleri, ramazanın birinci günü Cenin kentinde İslami Cihad üyesi olduğu ifade edilen 3 kişiyi "saldırı hazırlığında olduğu" iddiasıyla öldürmüştü. Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail güvenlik güçlerinin "saatli bir bombayı" etkisiz hale getirdiğini belirtmişti.