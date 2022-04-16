Instagram’dan Bella Hadid’e sansür! Filistin paylaşımları kısıtlandı

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırılarına bir kez daha tepki gösterdi. Ramazan ayında İsrail güçlerinin saldırısı altındaki Mescid-i Aksa'yı paylaşan Filistin asıllı dünyaca ünlü model, Instagram tarafından kısıtlandı. Uğradığı sansüre tepki gösteren model, "Ne zaman Filistin hakkında paylaşım yapsam engelleniyor. Gönderilerim bir milyondan fazla kişiye ulaştığı için engelleniyor olabilir mi?" diye sordu.