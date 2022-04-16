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Instagram’dan Bella Hadid’e sansür! Filistin paylaşımları kısıtlandı

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırılarına bir kez daha tepki gösterdi. Ramazan ayında İsrail güçlerinin saldırısı altındaki Mescid-i Aksa'yı paylaşan Filistin asıllı dünyaca ünlü model, Instagram tarafından kısıtlandı. Uğradığı sansüre tepki gösteren model, "Ne zaman Filistin hakkında paylaşım yapsam engelleniyor. Gönderilerim bir milyondan fazla kişiye ulaştığı için engelleniyor olabilir mi?" diye sordu.

Giriş Tarihi: 16.04.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 16:42
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Instagram’dan Bella Hadid’e sansür! Filistin paylaşımları kısıtlandı

Ramazan ayının başlamasıyla, İsrail güçlerinin şiddeti arttı. Filistinleri hedef alan İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'ya sabah akşam saldırı düzenlemeye başladı.

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Instagram’dan Bella Hadid’e sansür! Filistin paylaşımları kısıtlandı

150 fazla cemaat üyesinin yaralandığı saldırılar, İslam aleminin büyük tepkisini topladı.

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Instagram’dan Bella Hadid’e sansür! Filistin paylaşımları kısıtlandı

Filistinlilerin uğradığı zulmü sık sık gündeme getiren dünyaca ünlü model Bella Hadid, Ramazan ayında yapılan saldırılara sessiz kalmadı.

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Instagram’dan Bella Hadid’e sansür! Filistin paylaşımları kısıtlandı

Instagram'da 52 milyona yakın takipçisi bulunan güzel, Kudüs'ü işgal eden İsrail güçlerine tepki gösteriyor.

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Instagram’dan Bella Hadid’e sansür! Filistin paylaşımları kısıtlandı

PAYLAŞIMLARI ENGELLENDİ

Ünlü model, dün Mescid-i Aksa'daki Cuma namazı öncesi ve sonrasında yaşanan saldırıları kınayan birkaç paylaşım yaptı. Ancak modelin paylaşımları, kısa sürede engellendi.