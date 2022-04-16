"6'lı benzemezlerin" ittifakında beklenen sonuç! Masa 2-3 toplantıda dağılma noktasına geldi

HDP'Lİ SANCAR'DAN 'BİZSİZ OLMAZ' TEHDİDİ

HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada 6'lı bloktaki muhalefet liderlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına güçlü bir adayla çıkılmaması durumunda 'büyük yanılgıların' yaşanabileceğini ifade ederek, "Bizim olmadığımız bir denklemde, Erdoğan'ın karşısına güçlü bir alternatif çıkarmak mümkün değil. Netice Macaristan gibi olur" diye konuştu.

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