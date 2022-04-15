Başkan Erdoğan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
ELE ALINAN KONULAR
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkileri güçlendirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
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