Muharrem İnce'den 6'lı ittifaka gönderme: Kimde toplanıyorlarsa birer çeyrek versinler...
6'lı ittifaka göndermede bulunan Muharrem İnce, ittifakın üzerinde uzlaştıkları bir metin olmadığını kaydetti. İnce, ittifakın buluşmaları konusunda, "Kimin evinde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler. Şu an altın günü olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, 6 muhalefet partisi liderinin buluşmalarına tepki gösterdi. Muharrem İnce, ittifakın halen bir adayı olmadığına vurgu yaptı. İnce, ittifakın belirli ilkeler çerçevesinde oluşturulmadığını kaydetti.
Muharrem İnce, "Ben 'İttifak olmaz' demiyorum. İttifak olmalıdır fakat ittifakın başarılı olması için önce ilkelerin olması lazım. Anlaştığınız konuları alt alta yazarsınız, ittifak ortaklarıyla imzalarsınız. Ortaya bir de lider çıkarırsınız." ifadelerini kullandı.
"ŞU ANDA ALTIN GÜNÜ OLARAK DEVAM EDİYOR"
Muharrem İnce, "'Adayımız da bu' dersiniz. O ittifak başarılı olur ama ortada aday yok. Ortada üzerinde uzlaştıkları metin yok. Gerisi altın gününe döner. Kimin evinde toplanıyorlarsa birer çeyrek altın versinler. Benim dediğim gibi olursa olur. Henüz onu göremedik. Şu anda altın günü olarak devam ediyor" diye konuştu.
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