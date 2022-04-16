Ekrem İmamoğlu İETT’nin kapılarını öğrencilere kapadı!

Edanur Yılmaz: İyi ki gençliğin yanında AK Parti var. Ya AK Parti mecliste çoğunlukta olmasaydı? Değil 109 lira belki de 300 lira olacaktı. İnşallah İBB Başkanı öğrenciler için alınan bu güzel kararı veto etmez ve uygulamaya koyar.

'HARÇLIKLARA GÖZ DİKTİ'

Furkan Şentürk: Yine AK Parti yaptı. Mecliste CHP ve İYİ Parti ise zammı savundu. İBB, zaten imkanları kısıtlı olan öğrencilerin harçlıklarına göz dikmiş durumda. Neyse ki indirim kabul edildi. Veto edilirse sandıkta gerekeni yaparız.