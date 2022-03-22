MİT’in Türkiye’ye getirdiği terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen için karar verildi! İşte Selahaddin Gülen’in cezası

Savcı mütalaasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep ederek, itirafçı olduğu ve örgütün deşifresine yönelik beyan ile teşhisinin dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istemişti.