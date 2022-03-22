MİT'in Türkiye'ye getirdiği terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen için karar verildi! İşte Selahaddin Gülen'in cezası
MİT'in yurt dışındaki özel operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in cezası belli oldu. İşte 15 yıla kadar hapsi istenen Gülen'in aldığı ceza.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluğun devamına karar verildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütlen soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada esas hakkındaki mütalaasında örgüt yöneticiliği suçundan yargılanan Gülen'in örnek Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alınarak eyleminin örgüt üyeliği suçunu oluşturduğu aktarılmıştı.
Savcı mütalaasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep ederek, itirafçı olduğu ve örgütün deşifresine yönelik beyan ile teşhisinin dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istemişti.
3 YIL 4 AY CEZA
Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, Selahaddin Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için önceki celselerde örgüte dair bildiği her şeyi samimi bir şekilde anlattığını ifade etti.
Son sözü sorulan Gülen, "Adaletin tecelli edeceğinin farkındayım, hükümle birlikte tahliyemi istiyorum" dedi. Sanık avukatının da savunmasının ardından mahkeme heyeti Gülen'e etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme başkanı, Gülen'in eylem yoğunluğu ve FETÖ'nün finans yapılanması ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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