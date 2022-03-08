Selahaddin Gülen'in mütalaası açıklandı! Savcı terörist Fetullah Gülen'in yeğenine 15 yıl istedi
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında cumhuriyet savcısı mütalaasını dosyaya sundu. Gülen hakkında verilen mütalaada her ne kadar örgüt yöneticiliğinden dava açılmışsa da örnek Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alınarak eyleminin örgüt üyeliği suçunu oluşturduğu belirtilerek 15 yıla kadar hapsi talep edildi.
MİT'in operasyonuyla Kenya'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında Anka'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'de başlayan yargılamada Gülen zorunlu müdafi olarak görevlendirilen avukatla savunma yapmak istemediğini söylemişti.
EYLEMİN 'ÜYELİK' OLDUĞU AKTARILDI
Selahaddin Gülen hakkında duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sundu. Örgüt yöneticiliği suçundan yargılanan Gülen'in örnek Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alınarak eyleminin örgüt üyeliği suçunu oluşturduğu aktarıldı.
Savcı mütalaasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep ederek, itirafçı olduğu ve örgütün deşifresine yönelik beyan ile teşhisinin dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi. Cumhuriyet savcısı tutukluluk halinin devamını talep etti.
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