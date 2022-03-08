Selahaddin Gülen’in mütalaası açıklandı! Savcı terörist Fetullah Gülen’in yeğenine 15 yıl istedi

Savcı mütalaasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep ederek, itirafçı olduğu ve örgütün deşifresine yönelik beyan ile teşhisinin dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi. Cumhuriyet savcısı tutukluluk halinin devamını talep etti.

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