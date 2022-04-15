Komandolar terör örgütü PKK'ya ait silahları ele geçirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi" denildi.
Mehmetçik tarafından yapılan sınır ötesi operasyonları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahramanca ve fedakârca görev yapan Komandolarımız, icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenleyerek terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi."
Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda ele geçirilenler şöyle:
- 110 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 110 adet AK-74 piyade tüfeği,
- 3 adet AK-12 piyade tüfeği,
- 4 adet RPG-7 roketatar,
- 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek,
- 1 adet MG-3 makinalı tüfek,
- 1 adet av tüfeği,
- 1 adet pompalı av tüfeği,
- 1 adet AK-47 piyade tüfeği gövdesi ve dipçiği,
- 1 adet Dragunov namlusu ve mekanizması.
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