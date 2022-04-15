15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
ABONE OL
Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Son dakika haberine göre Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA