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Son dakika: Başkan Erdoğan şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün şiddet mağduru kadınların aileleri ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iftar yapacağı bildirildi.

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