İYİ Parti’de HDP’yi eleştirmek suç mu? Milliyetçi kadrolar partide pasif görevlere mi getiriliyor?

Ne tesadüftür ki bu teklif elinin tersiyle itildikten sonra bir anda MHP içinde imza kampanyaları başlatıldı. Kampanyalar başlatılırken söylem şuydu ülkücüleri iktidara taşıyacağız diye. Halbuki gelinen noktada ülkücüleri iktidara taşıma gibi bir amaç olmadığını o zamanlarda da söylemiştik bunun partiye bir operasyon olduğunu söylemiştik ama bir takım arkadaşlarımız bu söylemlerin şehvetine kapılarak partiden ayrılmışlardı. Sonra ne oldu? Bir baktık CHP – İYİ Parti ittifak halindeler dışarıdan HDP destekliyor. Demek ki MHP'ye kabul ettiremedikleri bu projeyi bu şekilde Sayın Akşener vasıtasıyla hayata geçirdiler. İlk çıktıkları noktada Koray Aydın yoğun bir FETÖ desteği var dedi. Bunu örtülemek için vitrine Ali Türkşen, Yörük Ali Paşa, Fatih Eryılmaz gibi isimleri koymuşlardı. Bugün bu isimler partide mi? Hayır. Ümit Özdağ partide mi? Hayır. Uğur Tarhan partide mi? Hayır.