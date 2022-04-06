İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’ndan çark eden açıklama! Sözleri hayretler içinde bıraktı

AĞIRALİOĞLU ÇARK ETTİ

Üzeri çizilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, son divan değişikliğine ilişkin fiyasko gibi bir açıklama yaptı. Partideki HDP gerçeğini dobra bir şekilde açıklayamayan Ağıralioğlu, "Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim." şeklinde yumuşak bir açıklamayla Akşener'i incitmemeyi ve siyasi kariyerini garantiye almayı tercih etti.