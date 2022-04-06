İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan çark eden açıklama! Sözleri hayretler içinde bıraktı
İYİ Parti'de önce grup başkanvekilliğinden, sonra parti sözcülüğünden de alınan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu "Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü?" ifadeleriyle partideki geleceğini korumak istedi. İP'li Ağıralioğlu, daha önce yaptığı açıklamada "Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor." demişti. Gelişmeler Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ta.
İYİ Parti'deki A Takımı değişikliği sonrası kriz patlak verdi. Partideki milliyetçi isimlerden olan Yavuz Ağıralioğlu, grup başkanvekilliği görevinden alındı. Yine Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlıkları da Meral Akşener'e doğrudan bağlanarak Koray Aydın saf dışı bırakıldı.
Yine Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlıkları da Meral Akşener'e doğrudan bağlanarak Koray Aydın saf dışı bırakıldı.
AĞIRALİOĞLU ÇARK ETTİ
Üzeri çizilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, son divan değişikliğine ilişkin fiyasko gibi bir açıklama yaptı. Partideki HDP gerçeğini dobra bir şekilde açıklayamayan Ağıralioğlu, "Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim." şeklinde yumuşak bir açıklamayla Akşener'i incitmemeyi ve siyasi kariyerini garantiye almayı tercih etti.
2 GÜNDE NEDEN BU DURUMA DÜŞTÜ?
Yavuz Ağıralioğlu daha önce yaptığı açıklamada, Akşener ve partisine adeta ateş püskürmüştü. Ağıralioğlu, "Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İYİ Parti'yi "HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi" zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor." dedi. Ağıralioğlu, kararı televizyondan öğrenmesinin de rencide edici olduğunu söyledi.
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