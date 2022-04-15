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EGM: 3,5 ayda 29 organize suç örgütü çökertildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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EGM: 3,5 ayda 29 organize suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2022 yılının ilk 3,5 aylık döneminde 2'si ulusal, 27'si yerel toplam 29 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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