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Bağcılar'da vatandaşı çileden çıkaran yabancı uyruklu şahıs için hesap vakti

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Giriş: 13.04.2022 14:36
Bağcılar’da sokakta vatandaşlarla sözlü tartışmaya girerek hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu H.H, adliyeye sevk edildi.
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