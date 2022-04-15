23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan 2022 hangi gün? 23 Nisan’da kaç gün tatil yapılacak? Beklenen açıklama

23 Nisan hangi gün, resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan'ın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil günleri araştırılmaya başlandı. Bu özel günün resmi tatil olup olmadığı ve kaç gün tatil yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan 2022 hangi gün? 23 Nisan'da kaç gün tatil yapılacak? İşte cevaplar...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanır.