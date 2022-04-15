23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan 2022 hangi gün? 23 Nisan'da kaç gün tatil yapılacak? Beklenen açıklama
23 Nisan resmi tatil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan'ın gelmesiyle birlikte bu özel günün resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan 2022 hangi gün? 23 Nisan'da kaç gün tatil yapılacak? İşte haberin detayları...
23 Nisan hangi gün, resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan'ın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil günleri araştırılmaya başlandı. Bu özel günün resmi tatil olup olmadığı ve kaç gün tatil yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan 2022 hangi gün? 23 Nisan'da kaç gün tatil yapılacak? İşte cevaplar...
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanır.
23 NİSAN'DA NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.
23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer alıyor.
Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.
23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.
Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı.
1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.
1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurt içinde ve yurtdışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil ediyor.
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