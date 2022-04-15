İmamoğlu toplu ulaşımda öğrenci indirimini veto ederse ne olacak? İşte AK Parti ve MHP’nin B planı...

"BÜTÇENİN BİNDE BİRİ BİLE DEĞİL"

İstanbul'daki 2 milyon 200 bin İstanbulKart kullanan öğrencinin merak ettiği soruyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bir televizyon programında yanıtladı. Göksu, "Biliyorsunuz toplu taşımadaki fiyat artış ve düzenlemelerini UKOME yapıyor. UKOME'deki toplantılarda daha önce Büyükşehir Belediyesi farklı oranlarda zam talep etmişti. UKOME'de bu kararlar reddedildi. En son yüzde 40'ta mutabık kalındı. Toplu taşımaya yüzde 40 zam getirildi. Toplu taşımaya yüzde 40 zam gelince bunun özellikle öğrenciler için büyük bir yük getireceğini düşündük. İBB Başkanı ve CHP'nin daha önce öğrenciler ile ilgili taahhütlerini bildiğimiz için böyle bir teklif getirirsek onlar da buna 'evet' der diye düşündük. 'Eğer İBB, çocuklara öğrencilere ve gençlere hizmet etmek istiyorsa', çünkü bu sübvanse rakamı çok büyük bir rakam değil. 'İETT de kurumsal orarak zarar etmesin, bunu biz sübvanse edelim' dedik. Bu yüzde 40 zammı İBB sübvanse etsin. Bu kararı meclise getirdik. Bu para senin bütçen içerisinde binde bire bile tekabül etmiyor ancak öğrencinin cebinden yılda 500 lira çıkmamış olacak. Bu öğrencilerimiz için çok doğru bir fırsat olacak. " ifadelerini kullandı.