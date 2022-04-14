Son dakika: Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması
Son dakika haberi... Maske zorunluluğu kalkacak mı? Birçok ülkede kaldırılan maske zorunluluğunun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya değerlendirmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca, Sakarya'ya gelerek bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu. İlk olarak Sakarya Valiliği'ne geçen Bakan Koca, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.
Bakan Koca'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve bakan yardımcıları Halil Erdemir ile Sebahattin Aydın eşlik etti.
Valilik ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüşe değindi. Şu an birçok kentte yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası olmadığını kaydeden Koca, "Salgının seyri bu dönemde giderek etkisini azaltmaya başladı. Özellikle sıfır vaka olan illerimiz, sıfır yatan hastası olan illerimiz ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Her geçen gün bunun azaldığını görüyoruz. Ağrı'da, Uşak'ta, Gümüşhane'de, Bayburt'ta, Artvin'de yoğun bakım yataklarımızda şu anda hastamızın olmadığını söyleyebiliriz. Buna benzer toplam 19 ilimizde yoğun bakım yataklarımızda şu anda hastamızın olmadığını söyleyebiliriz" dedi.
"MASKELİ SON YAZIMIZ OLACAK, DEMİŞTİM'
Koronavirüs sürecinde kötü günlerin geride kaldığını dile getiren Bakan Koca, "Hatırlarsanız geçen yıl 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. O dönem çok inanan olmamıştı. Geldiğimiz noktada, bahar geldi ve o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay öne hatırlarsanız sağlık bakanı olarak yüksek sesle ifade ediyordum. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz' diye bir konuşmam oldu. O dönemde de özellikle bilim insanı arkadaşlarımız olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum. Endişe etmeyiniz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun" diye konuştu.
"BİLİM KURULU EN ÖNEMLİ TOPLANTISINI YAPACAK"
Bilim Kurulu'nun haftaya toplanacağını söyleyen Bakan Koca, önemli kararların alınacağına değinerek, "Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. Haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız. Maskenin en yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske konusunu da haftaya Bilim Kurulu değerlendirmiş olacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 23 Nisan resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ne oldu?
- Son dakika: Hasan Aydoğan bulundu mu? Kırşehir'deki Şeyma Demir Hasan Aydoğan ciyanet olayı nedir?
- EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM AİS 2022 EKPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? 2022 bayram tatili birleşecek mi? Bayram tatili kaç gün olacak? Son gelişmeler
- Benzin, mazot ve LPG fiyatı güncel liste: 14 Nisan benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
- GS Dinamo Kiev maçı canlı izle: 📺 2022 Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?
- Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CONSE borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?
- MSÜ puanı kaç olmalı? 2022 MSÜ baraj puanı nedir? MSÜ kazanmak için kaç net gerekiyor?
- MSÜ 2022 tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ taban puanları (kadın-erkek) açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
- MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? MSÜ sınav sonuçları nereden açıklanıyor, öğreniliyor?
- MSÜ baraj puanı kaç 2022? MSÜ baraj puanı açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ GÜNCEL TABAN PUANLARI
- ÖSYM AİS GİRİŞ: MSÜ tercihleri ne zaman 2022 başlayacak? MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak?