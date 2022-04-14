Son dakika: Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika açıklaması

"MASKELİ SON YAZIMIZ OLACAK, DEMİŞTİM'



Koronavirüs sürecinde kötü günlerin geride kaldığını dile getiren Bakan Koca, "Hatırlarsanız geçen yıl 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. O dönem çok inanan olmamıştı. Geldiğimiz noktada, bahar geldi ve o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay öne hatırlarsanız sağlık bakanı olarak yüksek sesle ifade ediyordum. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz' diye bir konuşmam oldu. O dönemde de özellikle bilim insanı arkadaşlarımız olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum. Endişe etmeyiniz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun" diye konuştu.