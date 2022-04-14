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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe önemli kabuller! Güven mektubu sundular

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Külliye’de peş peşe önemli kabuller! Güven mektubu sundular

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom'u ve Mali'nin Ankara Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly'yi kabul etti. kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundular.

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