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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerdeki son durumu açıkladı! Yoğun bakımlarda kaç koronavirüs vakası var?

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Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerdeki son durumu açıkladı! Yoğun bakımlarda kaç koronavirüs vakası var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" dedi.

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