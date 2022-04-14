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İBB zabıtalarından Taksim'de zorbalık! Küçük çocuklara şiddet sonrası görüntü almak isteyen vatandaşa müdahale

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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İBB zabıtalarından Taksim’de zorbalık! Küçük çocuklara şiddet sonrası görüntü almak isteyen vatandaşa müdahale

CHP'li İBB'ye bağlı zabıtaların, Taksim'de midye satan küçük çocukların tezgahlarını kaldırdıktan sonra şiddet uygulaması vatandaşların büyük tepkisini çekti. Diğer yandan zabıtalar yaşanan olayı görüntülemeye çalışan vatandaşlara zorba bir tavırla müdahale etti. İşte o anlar...

Taksim'de midye satan çocukların tezgahlarını toplayıp şiddet uyguladıkları iddia edilen İBB zabıtaları görüntü almak isteyen vatandaşları iterek kameralarını kapatmaya zorladı.

MİDYE SATAN ÇOCUKLARA ŞİDDET İDDİASI

İstanbul Taksim'de midye satan küçük çocukların tezgahını topladıktan çocuklara şiddet uyguladıkları iddia edilen İBB zabıtalarına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

NEYİ ÇEKİYORSUN?

Olay yerine toplanan vatandaşlardan biri görüntü almaya çalıştığı esnada İBB zabıtasının zorbalığına maruz kaldı. Vatandaşı itikleyen zabıta, "Neyi çekiyorsun?" ifadesini kullandı.

VATANDAŞA OLAN TAVIR TEPKİ ÇEKTİ

Zabıta ekiplerinin vatandaşlara yönelik bu tavrı çevredeki vatandaşların tepkisine çekti.

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