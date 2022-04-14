İBB zabıtalarından Taksim'de zorbalık! Küçük çocuklara şiddet sonrası görüntü almak isteyen vatandaşa müdahale
CHP'li İBB'ye bağlı zabıtaların, Taksim'de midye satan küçük çocukların tezgahlarını kaldırdıktan sonra şiddet uygulaması vatandaşların büyük tepkisini çekti. Diğer yandan zabıtalar yaşanan olayı görüntülemeye çalışan vatandaşlara zorba bir tavırla müdahale etti. İşte o anlar...
MİDYE SATAN ÇOCUKLARA ŞİDDET İDDİASI
İstanbul Taksim'de midye satan küçük çocukların tezgahını topladıktan çocuklara şiddet uyguladıkları iddia edilen İBB zabıtalarına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.
NEYİ ÇEKİYORSUN?
Olay yerine toplanan vatandaşlardan biri görüntü almaya çalıştığı esnada İBB zabıtasının zorbalığına maruz kaldı. Vatandaşı itikleyen zabıta, "Neyi çekiyorsun?" ifadesini kullandı.
VATANDAŞA OLAN TAVIR TEPKİ ÇEKTİ
Zabıta ekiplerinin vatandaşlara yönelik bu tavrı çevredeki vatandaşların tepkisine çekti.
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