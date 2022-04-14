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Kruvazör ne demek, ne anlama geliyor? Kruvazör geminin özellikleri nedir?

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Giriş Tarihi: 14.04.2022 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
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Kruvazör ne demek, ne anlama geliyor? Kruvazör geminin özellikleri nedir?

Kruvazör ne demek, ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, "Moskova" kruvazörünün battığını duyurdu. Açıklama sonrasında kruvazörün ne olduğu merak ediliyor. İşte, Kruvazör ne demek, ne anlama geliyor? Kruvazör geminin özellikleri nedir?

Kruvazör ne demek, ne anlama geliyor? Kruvazör geminin özellikleri nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, "Moskova" kruvazörünün battığını duyurmasının ardından detaylar merak ediliyor. Kruvazörün ne anlama geldiği sorgulanıyor. İşte, Kruvazör ne demek, ne anlama geliyor? Kruvazör geminin özellikleri nedir?

KRUVAZÖR NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Kruvazör büyük savaş gemilerinin sınıfıdır. Muhrip sınıfı gibi dışarıda destek ihtiyacı olan bir sınıftı fakat modern zamanda bu fark ortadan kalkmıştır. Geçmişte bağımsız operasyonlar için en küçük gemi olarak düşünülürdü. Modern savaşta kruvazörün eski işlevi ortadan kalkmış, yerlerini muhriplere terk etmiştir. Askeri işlev nedeniyle kruvazör adı en büyük gemiler için kullanılmaktadır.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Moskova" kruvazörünün battığını duyurdu.

UKRAYNA, MOSKOVA KRUVAZÖRÜNÜ VURDUĞUNU DUYURMUŞTU

Ukrayna makamları, Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu.

Kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğu ifade edilmişti.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

Rus donanmasının amiral gemilerinden olan "Moskova" güdümlü füze kruvazörü, 1979'da denize indirildi ve 2020'de tadilattan geçirildi.

Moskova kruvazörü, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyor.

Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim askeri hava üssünün korunması görevini gerçekleştirdi.

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