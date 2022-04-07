İBB zabıta ekipleri Kartal’da piknik yapan engelli seyyar satıcıyı ailesinin gözü önünde darbetti

"VATANDAŞI DÖVMEKTE GÖREV OLMAZ"

Susuz, "Ailemle burada oturmuştum çay içiyordum. Çocuğum da vardı. O beni döven kişi geldi. Çayımı döktü, çocuğumun çayını döktü. 'Sen burada piknik yapamazsın' dedi. Hatta benim çocuğumun psikolojisi de bozuldu. Çocuk ağladı. Oradan müdürüne gittim. Derdimi anlattım müdür bana dedi ki 'sen seyyar satıcısın sahilde ailenle oturup piknik yapamazsın'. Satış yaparsam gelip alırsın, ama satış yapmıyorum. Ailemle oturuyorum. Müdürle konuştuğum sırada orada bir tanesi müdürün yanında bana tekme attı. Göğsüme geldi. Ondan sonra topladılar beni dövdüler. İki tane güvenlik geldi beni onların elinden kurtardı. Güvenlikler beni dışarıya çıkarttı. Nizamiye çıkışına kadar zabıta müdürü diğer zabıtalarla beni kovaladılar. Ambulans geldi, beni ambulans ile hastaneye götürdüler darp raporu aldım. Benden hariç başkalarını da dövdüler. Müdürlerine de söyledim, bana diyor ki 'görevini yapıyor'. Vatandaşı dövmekle görev olmaz. Kaç defa şikâyet ettim. İBB'ye dilekçe gönderdim, bu ekibe kimse bir şey demiyor. Geçimimi bununla sağlıyorum. İki tane çocuğum var. Evim kira. Kanun yoluyla da dilekçe verdim, yer istedim, vermediler. Kimse yardımcı olmuyor, ben burada kötü bir şey yapmıyorum. Hırsızlık yapmıyorum. Çocuğuma akşam ekmek götürüyorum. Ama her defasında gelip beni dövüyorlar. Ben hepsinden şikayetçiyim yetkililerden bu konuda yardım istiyorum "dedi.