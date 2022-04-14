Son dakika: Hasan Aydoğan bulundu mu? Kırşehir'deki Şeyma Demir Hasan Aydoğan ciyanet olayı nedir?
Son dakika... Hasan Aydoğan bulundu mu? Mart ayında Şeyma Demir ile Hasan Aydoğan kaybolmuştu. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuştu. Ancak 21 yaşındaki Hasan Aydoğan bulunamamıştı. Kayıp gencin son durumu hakkında internet üzeirnde araştırmalar sürüyor. Peki, Hasan Aydoğan bulundu mu? Kırşehir'deki Şeyma Demir Hasan Aydoğan ciyanet olayı nedir? İşte haberin detayları...
Son dakika... Hasan Aydoğan bulundu mu? 25 Mart'ta Şeyma Demir (18) ile Hasan Aydoğan'dan (21) haber alamayan aileleri kayıp ilanında bulundu. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuş, ardından toprağa verilmişti. Ancak kayıp gençlerden Hasan Aydoğan bulunamamıştı. Peki, Hasan Aydoğan bulundu mu? Kırşehir'deki Şeyma Demir Hasan Aydoğan ciyanet olayı nedir? İşte son gelişmeler...
HASAN AYDOĞAN BULUNDU MU?
Hemen şunu belirtelim ki, kayıp Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
HASAN AYDOĞAN'IN ARANMASINA ÇEVRE İLLERDEN EKİPLERİN KATILIMIYLA DEVAM EDİLİYOR
Kırşehir'de, 11 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin aranması çevre illerden gelen AFAD ekiplerinin de katılımıyla sürüyor.
Alınan bilgiye göre, debisi düşürülen Kızılırmak ve çevresindeki yaklaşık 20-30 kilometrelik alanda Hasan Aydoğan'ın (21) arama çalışmalarına Ankara, Çorum ve Tokat AFAD su altı ve su üstü ekipleri ile yerel unsurlardan balıkçılar da katılıyor.
OLAY NEDİR?
Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuş, ardından toprağa verilmişti.
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- Son dakika: Hasan Aydoğan bulundu mu? Kırşehir'deki Şeyma Demir Hasan Aydoğan ciyanet olayı nedir?
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