Son dakika: Hasan Aydoğan bulundu mu? Kırşehir’deki Şeyma Demir Hasan Aydoğan ciyanet olayı nedir?

Jandarma su altı kadavra arama ve tespit köpeği, dron ve su altı tarama cihazlarının da kullanıldığı çalışmalarda, Sarıyahşi Köprüsü ayaklarında da arama yapılıyor.

Çalışmalara UMKE ile çok sayıda polis ve jandarma arama tarama ekibi de katılıyor.