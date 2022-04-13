Son dakika: Başkan Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu ve Man Adası davaları hakkında açıklama! Yargıtay kararını kesinleştirdi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan manevi tazminat davalarının dört tanesinin Yargıtay tarafından onanarak kesinleştirildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın Avukatı Aydın açıklamasında, "Kesinleşen bu dosyalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu, asıl alacak ve feriyeleriyle birlikte toplam 165.000 TL ödemeye mahkum edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan manevi tazminat davalarının dört tanesinin Yargıtay tarafından onanarak kesinleştirildiğini açıkladı.
Avukat Aydın yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle kesinleşen başka bir dosya bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
Sayın Cumhurbaşkanımız adına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan manevi tazminat davalarının dört tanesi Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiştir. Bugün itibariyle kesinleşen başka bir dosya bulunmamaktadır.
Kesinleşen bu dosyalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu, asıl alacak ve ferileriyle birlikte toplam 165.000 TL ödemeye mahkum edilmiştir.
Yargıtay kararlarında özetle ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı, ifade özgürlüğü kullanılırken başkalarının şeref ve itibarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı ifadelerin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı, davalının ifade özgürlüğünü kullanırken ödev ve sorumluluklarına özen göstermediği dava konusu açıklamalarının siyasi bir eleştiriden çok kişisel saldırı niteliğinde olduğu, kullanılan ifadelerin kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Bahsi geçen Yargıtay kararlarında Man adası iddiaları ile ilgili olarak ise Masak raporuna dayalı olarak verilen takipsizlik kararına konu belgenin "olgu" olarak kabul edilemeyeceği gibi belgenin ve diğer araştırmaların Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgisinin bulunmadığı vurgulandıktan sonra , Man adası iddiaları bağlamında davalı Kemal Kılıçdaroğlu' nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalarının da kişisel saldırı niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır.
Yargıtay kararlarına atfen, sosyal medya mecralarında yapılan bir kısım açıklamalar, gerçeği yansıtmadığı gibi, bu nitelikteki açıklamalar ve haberler mahkeme kararlarının sorumsuzca çarpıtılmasından başka bir anlam da taşımamaktadır.
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