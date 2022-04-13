13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Kendi haline yanmalıdır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Kendi haline yanmalıdır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2022
ABONE OL
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kendi haline yanmalıdır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu MHP'ye üzülmeyi bırakıp, koskoca CHP'yi yabancı başkentlerin kullanışlı maşası ve teröristlerin sığınağı haline getirdiği için kendi haline yanmalıdır." ifadesini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA