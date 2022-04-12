İzmir çöpten geçilmiyor! Çiğli’de çöpler konteynerlerden sokağa taştı

"Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, siyasi oyunlar içinde olanları biliyoruz" diyen Gümrükçü, sendikanın teklifleri kabul etmediğini anlatarak, "Aynı sendika, daha dün İzmir'de bir başka belediyede ikinci yıl için yüzde 20 zam oranına imza atarken, Çiğli'de enflasyonu dahi kabul etmeyerek grev yolunu seçmiş, ikinci yılda anlaşma sağlanamaması üzerine sözleşmenin 1 yıllık yapılması önerisini de reddederek tüm seçenekleri kapatmış, hiçbir farklı seçenek ve öneriyi de kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Bu karar düşündürücüdür" dedi.