İzmir çöpten geçilmiyor! Çiğli'de çöpler konteynerlerden sokağa taştı
İzmir'in Çiğli ilçesinde çöpler toplanmıyor. İşçiler iş bıraktı, ilçeyi çöp yığınları sardı. Cadde ve sokaklarda ise çöp dağları oluştu. Detayları A Haber muhabiri Tafun Er aktardı..
İşçilerin greve gitmesi sonrası Çiğli'de çöp dağları oluşmaya başladı. Vatandaşlar durumdan şikayetçi.
Belediye başkanından açıklama
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 829 işçinin greve gitmesine ilişkin bir açıklama yaparak, önerilen teklifleri paylaştı.
"Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, siyasi oyunlar içinde olanları biliyoruz" diyen Gümrükçü, sendikanın teklifleri kabul etmediğini anlatarak, "Aynı sendika, daha dün İzmir'de bir başka belediyede ikinci yıl için yüzde 20 zam oranına imza atarken, Çiğli'de enflasyonu dahi kabul etmeyerek grev yolunu seçmiş, ikinci yılda anlaşma sağlanamaması üzerine sözleşmenin 1 yıllık yapılması önerisini de reddederek tüm seçenekleri kapatmış, hiçbir farklı seçenek ve öneriyi de kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Bu karar düşündürücüdür" dedi.
NELER OLMUŞTU?
Çiğli Belediyesi şirketi Çibel AŞ ile Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine 836 işçi greve çıktı.
İşçiler, Harmandalı'ndaki Çiğli Belediyesi şantiye tesislerine "Bu işyerinde grev var" pankartı astı.
Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, yaptığı açıklamada, Çibel işçileri olarak 7 Nisan'dan itibaren greve çıktıklarını, toplu iş sözleşme görüşmelerinde ücret konularında anlaşma sağlanamadığını belirtti.
Yaptıkları son görüşmede en düşük ücrete yüzde 31 civarında zam teklif edildiğini kaydeden Gümüştekin, ücret arttıkça zam oranının da düştüğünü, zammın enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenmesini istediklerini kaydetti.
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