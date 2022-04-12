İETT otobüsünden Avcılar'da korkunç kaza! Beton bariyere çarptı
Avcılar gişelerinde bulunan beton bariyerlere çarpan İETT otobüsünde hasar oluştu. Kaza nedeniyle İETT otobüsü ile gişelerde bulunan hız levhası ve 2 HGS kamerasında hasar oluştu.
Avcılar gişelerinde bulunan beton bariyerlere çarpan İETT otobüsünde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Avcılar Haramidere'den Beylikdüzü yönüne seyreden ve içinde yolcu bulunmayan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, Avcılar gişelerinde beton bariyerlere çarptı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarma uzman erbaş alımı son günler! 2022 JGK başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
- Sigaraya zam geldi mi? 12 Nisan bugün sigara fiyatları ne kadar? JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi
- MSÜ sonuçları için heyecan dorukta! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
- A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? 2022 A101 iPhone 13 Pro fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 buzağı destek ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri için...
- Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücret yükselecek mi, artacak mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Nisan Survivor 4. dokınulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte o rakamlar...
- Sevilen dizide ayrılık furyası! Bu kez başrol oyuncusu veda ediyor! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Pelin Akil'den sonra...
- Büyük İstanbul depremi için uyarı! 3 uzman isim uyardı: Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
- Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak'ta deprem mi oldu? Zonguldak AFAD son deprem listesi...