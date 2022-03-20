İçme suyunu bekleyen büyük tehlike! Su seviyesi yükselen barajlar çöplüğe döndü

Mart ayında da etkisini sürdüren kar yağışı bereketiyle geldi ancak şimdi de yeni bir tehlike ortaya çıktı. Yüzde 80.69 doluluk oranına ulaşan Alibeyköy Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle kıyılarda bulunan çöpler tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı. İçme suyu havzası olan baraj gölünde çöpler su üstünde yüzmeye başladı.

Giriş Tarihi: 20.03.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 12:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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