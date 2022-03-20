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İçme suyunu bekleyen büyük tehlike! Su seviyesi yükselen barajlar çöplüğe döndü

Mart ayında da etkisini sürdüren kar yağışı bereketiyle geldi ancak şimdi de yeni bir tehlike ortaya çıktı. Yüzde 80.69 doluluk oranına ulaşan Alibeyköy Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle kıyılarda bulunan çöpler tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı. İçme suyu havzası olan baraj gölünde çöpler su üstünde yüzmeye başladı.

Giriş Tarihi: 20.03.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 12:01
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İçme suyunu bekleyen büyük tehlike! Su seviyesi yükselen barajlar çöplüğe döndü

DOLULUK ORANI YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı.

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İçme suyunu bekleyen büyük tehlike! Su seviyesi yükselen barajlar çöplüğe döndü

2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülmüştü.

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İçme suyunu bekleyen büyük tehlike! Su seviyesi yükselen barajlar çöplüğe döndü

İstanbul'da birbiri ardına etkili olan yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti.

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İçme suyunu bekleyen büyük tehlike! Su seviyesi yükselen barajlar çöplüğe döndü

İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 87.11 olarak ölçüldü.

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İçme suyunu bekleyen büyük tehlike! Su seviyesi yükselen barajlar çöplüğe döndü

ALİBEYKÖY BARAJI ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 80.69 olarak ölçüldü.