ABD’li Kongre Üyesi Bill Keating ile görüşen Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: Emperyalistlerle iş tutanlar sonuçta çöp olur!

İmamoğlu'nun skandal görüşmesi ve Keating'in bu sözleri büyük tepkiye neden oldu.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında görüşmeye dair çok önemli tespitlerde bulundu.

"EMPERYALİSTLERLE SONUÇTA ÇÖP OLUR"

Eray Güçlüer şu cümleleri kurdu;

"Emperyalistlerle iş tutanlar sonuçta çöp olur. Kullanırlar sonra çöp kadar da değer vermezler. Ondan sonra da yok olur gidersiniz. Bunun bir ton örneği var. ABD'nin eski dışişleri bakanlarından bir tanesi şu açıklamaya yapıyor; 'Biz başka ülkelerin hainleri ile anlaşır, kendi hainlerimizi asarız.' Şimdi adamların mantalitesi bu. Emperyalistlerle sadece ABD'de değil, Batı da öyledir. Zorlasak Rusya'da öyledir yani. Ağzınıza bir parmak bal bile sürmezler. Kanınızı, iliğinizi sömürürler.