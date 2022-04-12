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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Google heyetini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Google heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Google Yükselen Pazarlardan Sorumlu Kamu İlişkileri Kıdemli Direktörü Doron Avni ve Türkiye ekibini kabul etti.

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