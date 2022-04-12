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ABD'li Kongre üyesi William R. Keating'den flaş Ekrem İmamoğlu açıklaması: Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için görüştük

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Giriş: 12.04.2022 16:50
Doğu Akdeniz üzerine düzenlenen oturuma başkanlık eden ABD Kongre Üyesi William R. Keating, "İBB Başkanı ile görüştük. Bu oynamamız gereken bir kart" diyerek, "Türkiye’nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul’da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var." dedi.
Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için görüştük
"Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için görüştük"
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