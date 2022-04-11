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İstanbul’da kaçak göçmenlere operasyon! Mülteci kılığında kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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İstanbul’da kaçak göçmenlere operasyon! Mülteci kılığında kaçmaya çalışan PKK’lı yakalandı

İstanbul’da bir tıra düzenlenen operasyonda, çoğunluğu Suriye uyruklu toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmenlerin arasına mülteci kılığında karışan ve Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen 1 PKK üyesi ile bir hükümlü de yakalandı.

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