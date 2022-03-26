26 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çorlu’da düzensiz göç ile mücadele operasyonu: 30 kaçak göçmen yakalandı

Çorlu’da düzensiz göç ile mücadele operasyonu: 30 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
ABONE OL
Çorlu’da düzensiz göç ile mücadele operasyonu: 30 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda emniyet güçleri tarafından 30 kaçak göçmen yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA