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Başkan Erdoğan'dan şehit Burak Şahin ve Yusuf Avan'ın ailelerine başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit Burak Şahin ve Yusuf Avan’ın ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Şahin ile Avan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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