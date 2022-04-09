09 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İslam Medeniyetleri Müzesi'ne yoğun ilgi! Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapıldı

İslam Medeniyetleri Müzesi'ne yoğun ilgi! Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini ağırlıyor. Milli Saraylara bağlı saray ve müze koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlanan müze, ziyarete açıldığı ilk gün vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Henüz açılalı 2 buçuk saat olmasına rağmen 5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladık. Bizler için gurur verici bir şey çünkü neticede bu eserler toplumla buluşsun diye bu müzeler açılıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 09.04.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 15:06
  • 1
  • 15
İslam Medeniyetleri Müzesi’ne yoğun ilgi! Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapıldı

Milli Saraylara bağlı saray ve müze koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlanan müze, ziyarete açıldığı ilk gün vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
İslam Medeniyetleri Müzesi’ne yoğun ilgi! Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapıldı

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, müzenin ilk gününde vatandaşlar tarafından gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

  • 3
  • 15
İslam Medeniyetleri Müzesi’ne yoğun ilgi! Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapıldı

Yıldız, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ramazan ayı vesilesiyle vatandaşların ücretsiz ziyaret etmesiyle ilgili müjdesini hatırlatarak, şunları kaydetti:

  • 4
  • 15
İslam Medeniyetleri Müzesi’ne yoğun ilgi! Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapıldı

"Gerçekten ilgi bekliyorduk ama bugün umduğumuzun da fevkinde bir ilgi var. Siz de gözlemliyorsunuz zaten. Henüz açılalı 2 buçuk saat olmasına rağmen 5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladık. Bizler için gurur verici bir şey çünkü neticede bu eserler toplumla buluşsun diye bu müzeler açılıyor."

  • 5
  • 15
İslam Medeniyetleri Müzesi’ne yoğun ilgi! Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapıldı

"Toplumla buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış"

İslam Medeniyetleri Müzesi'nin Türkiye'de bir müze olarak yapılmış en önemli yapılardan biri olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Burada 700'e yakın tarihi eser ilk defa bir arada sergileniyor. Koleksiyonumuzun şöyle bir önemi var. Milli Saraylar ve diğer müzelerin envanterinde yer alan bu eserler daha evvelden ziyaretçiyle buluşmayan eserler. Müzemizin depolarında bulunuyordu. Bugün bu müzenin gördüğü ilgiden şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Görüyoruz ki toplumla buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış. Tam zamanıymış, çok da isabet olmuş." ifadelerini kullandı.