İslam Medeniyetleri Müzesi’ne yoğun ilgi! Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapıldı

"Toplumla buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış"

İslam Medeniyetleri Müzesi'nin Türkiye'de bir müze olarak yapılmış en önemli yapılardan biri olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Burada 700'e yakın tarihi eser ilk defa bir arada sergileniyor. Koleksiyonumuzun şöyle bir önemi var. Milli Saraylar ve diğer müzelerin envanterinde yer alan bu eserler daha evvelden ziyaretçiyle buluşmayan eserler. Müzemizin depolarında bulunuyordu. Bugün bu müzenin gördüğü ilgiden şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Görüyoruz ki toplumla buluşmasının gerçekten de çok faydası varmış. Tam zamanıymış, çok da isabet olmuş." ifadelerini kullandı.