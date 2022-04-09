09 Nisan 2022, Cumartesi
İslam Medeniyetleri Müzesi'ne yoğun ilgi! Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ilk ziyaretçilerini ağırlıyor. Milli Saraylara bağlı saray ve müze koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlanan müze, ziyarete açıldığı ilk gün vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Henüz açılalı 2 buçuk saat olmasına rağmen 5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladık. Bizler için gurur verici bir şey çünkü neticede bu eserler toplumla buluşsun diye bu müzeler açılıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 09.04.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 15:06
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