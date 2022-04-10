Başkan Erdoğan'ın iftara konuk olduğu öğrenci Abdullah Ünal konuştu: Z kuşağının dilinden anlıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Beşiktaş'ta iftara konuk olduğu öğrenci evinden Abdullah Ünal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünal, "Bugüne kadar sadece TV’de gördüğümüz Başkan Erdoğan evimizden içeri girerken çok gergindik. Ama samimiyeti ve esprileriyle bizi rahatlattı. Sanki amcamız, dedemiz gelmiş gibi hissettik" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iftarda İstanbul Beşiktaş'taki bir öğrenci evine misafir oldu.
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencisi Abdullah Keskin; Erdoğan'ın çok esprili ve Z kuşağının dilinden anlayan biri olduğunu söyledi. Keskin, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini ''Sanki birimizin babası, amcası ya da dedesi gelmiş gibiydi'' sözleriyle tanımladı. Keskin iftar akşamıyla ilgili detayları şöyle anlattı:
Z KUŞAĞININ DİLİNDEN ANLIYOR
"Cumhurbaşkanımız her alanda çok donanımlı biri. Z kuşağının dilinden anlıyor kesinlikle. Gelecekle ilgili konuştuk. Teknolojiden, teknoparklardan, yurt dışından, bilişim vadisinden konuştuk. Bize 'Dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri takip etmelisiniz. Kendinizi her alanda geliştirin devletiniz gençlerin yanında' dedi. Bizim fikirlerimizi önemsedi ve bize fikirlerimizi sordu, bizi dinledi. Bizim soru sormadığımız anlarda, "Eee gençler siz anlatın biz dinleyelim" dedi.
ESPRİLERİYLE ORTAMI ISITTI
Keskin ''Kapıdan girerken biz çok gergindik. Onu bugüne kadar sadece televizyonda görmüştük. İlk kez yüz yüze gelecektik ve birlikte yemek yiyecektik. Ama kapıdan girer girmez bize olan samimiyetini yaptığı esprisi ile hissettik ve rahatladık. Yanında gayet rahat konuştuk. Mesela terlik uzattık kendisine, bize gülümseyerek 'Çorapla daha iyi değil mi?' dedi. Hiç beklemezdik bu cevabı. Gerçekten samimi, esprili biri. Devlet başkanı evimize geldi ama sanki birimizin amcası ya da dedesi gelmiş gibiydi her anlamda öyle bir samimiyetle ilerdi zaman" dedi.
Keskin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esprili kişiliğine de dikkat çekerek "Kapıdan girerken terlik uzattık kendisine, bize gülümseyerek 'Çorapla daha iyi değil mi?' dedi. Hiç beklemezdik bu cevabı. Gerçekten samimi, esprili biri. Devlet başkanı evimize geldi ama sanki birimizin amcası ya da dedesi gelmiş gibiydi her anlamda öyle bir samimiyetle ilerdi zaman" ifadelerini kullandı.
ÇORBA VE MENEMEN YAPTIK
"Evimiz dağınıktı, Cumhurbaşkanı'nın geleceğini öğrenince toplayıp, temizledik. Öğrenci evi olduğumuz için genelde iftarda menemen yiyoruz. Başkan Erdoğan'a da ezogelin çorbası ve menemen yaptık. O da bize tatlı olarak güllaç getirdi sağ olsun"
SAĞLIKLI BESLENİN TAVSİYESİ
"Bize de manda yoğurtlu tarifini verdi. "Gençler siz yorgun oluyorsunuzdur. Güç toplamanız için bu formülü yemelisiniz" dedi. Sağlıklı beslenmemiz gerektiğinden bahsetti."
GENÇLİK YILLARINDAN BAHSETTİ
"Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni bir kampüs devredildi Marmara Üniversitesi'nin, Anadolu Hisarı tarafında. Oradan bahsettik. Cumhurbaşkanımız gençlik yıllarında maç yaparmış bize o günleri anlattı. Çok keyifliydi."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi sorgulama...
- Nisan ara tatili kaç gün sürecek 2022? Nisan ara tatili ne zaman başlıyor? MEB açıkladı...
- OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı?
- AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Online, yüz yüze...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....
- SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat kesildi! EYT'li için 3 ayrı hesap sıralandı! Emekli maaşı artırmanın yolu...
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı?
- İŞKUR'a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...
- Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman ödenecek? 2022 Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri..
- KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCU KADROSU: Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Kasaba Doktoru dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?
- Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi neden yok, final mi yaptı? 8 Nisan Show TV yayın akışı...