Başkan Erdoğan’ın iftara konuk olduğu öğrenci Abdullah Ünal konuştu: Z kuşağının dilinden anlıyor

Keskin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esprili kişiliğine de dikkat çekerek "Kapıdan girerken terlik uzattık kendisine, bize gülümseyerek 'Çorapla daha iyi değil mi?' dedi. Hiç beklemezdik bu cevabı. Gerçekten samimi, esprili biri. Devlet başkanı evimize geldi ama sanki birimizin amcası ya da dedesi gelmiş gibiydi her anlamda öyle bir samimiyetle ilerdi zaman" ifadelerini kullandı.

ÇORBA VE MENEMEN YAPTIK

"Evimiz dağınıktı, Cumhurbaşkanı'nın geleceğini öğrenince toplayıp, temizledik. Öğrenci evi olduğumuz için genelde iftarda menemen yiyoruz. Başkan Erdoğan'a da ezogelin çorbası ve menemen yaptık. O da bize tatlı olarak güllaç getirdi sağ olsun"