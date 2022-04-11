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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan esprili paylaşım: Beni tanımadığımız günlere dönüyoruz

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Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan esprili paylaşım: Beni tanımadığımız günlere dönüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaşımda esprili bir ifadeyle "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz" cümlelerine yer verdi.

Koronavirüs ile mücadelede iyi haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye'de vaka ve vefat sayıları hızla düşüyor.

Twitter hesabından koronavirüs vaka sayılarına ilişkin bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :) Bugünkü vaka sayısı: 5 bin 609" ifadelerini kullandı.

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