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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat rakamlarını duyurdu! 09 Nisan koronavirüs tablosu

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Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat rakamlarını duyurdu! 09 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı son 24 saate ait Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 186 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 986 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti. İşte 09 Nisan Cumartesi gününe ilişkin vaka tablosu...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıkladı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 186 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 986 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 8 bin 825 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 206 bin 133 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

8 NİSAN

7 NİSAN

6 NİSAN

600

5 NİSAN

4 NİSAN

3 NİSAN

2 NİSAN

1 NİSAN

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