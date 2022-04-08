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İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 21 kişiden 20'si yakalandı.

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