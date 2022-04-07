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Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Yunanistan’a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri... Edirne'nin Enez ilçesinde kaçak yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen İ.A., M.A., O.Y., E.Y., A.A. ve E.A.'nın FETÖ şüphelisi oldukları belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.

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