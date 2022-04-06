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FETÖ'nün 'kapalı girdap' sistemi deşifre oldu! Paralel Vergi Sistemi de kurmuşlar

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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FETÖ’nün ’kapalı girdap’ sistemi deşifre oldu! Paralel Vergi Sistemi de kurmuşlar

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin Akfel Holding yöneticilerinin yargılandığı davanın gerekçeli kararının yazımı tamamlandı. Gerekçeli karara göre, örgüt kendisine ait dev firmalara, basın yayın organlarına, meslek odalarına ve STK’larına kaynak aktararak, bu kuruluşların elde ettikleri gelirleri de yine kendi organizasyonları içerisinde kullandı. Bu sistem kararda ‘kapalı girdap’ ismiyle tanımlandı. Bu sistem sayesinde hem örgüte finansal destek sağlandı hem de örgüte ait şirketler sektör içerisinde üst sıralara tırmandı.

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